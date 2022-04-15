الخطاب الخشبي والانتخابات طفولي أم طفيلي ؟ - محمد علي مقلد

2022/04/15 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد الخطاب الخشبي والانتخاباتطفولي أم طفيلي ؟ سيبقى مصطلحا اليمين واليسار صالحين إلى أن يتم استبدالهما بأفضل منهما، مع أنهما لا يعبران بدقة عن طبيعة القوى التي انخرطت في الثورة ولا عن خصومها.



في البداية قصفت عشوائياً ضد "المنظومة الحاكمة" المسؤولة فعلاً عن الانهيار المالي والنقدي، وفي البداية أيضاً استسهلت ضمت عشوائياً إلى صفوفها مجموعات من "هب ودب".لنقل أن الثورة يسارية، لا لأنها ت ......





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