باكستان - انقلاب أمريكي/سعودي - الطاهر المعز

2022/04/15 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز تولى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان منصبه سنة 2018، وفاز حزبُهُ (الحركة الباكستانية من أجل العدالة) بالإنتخابات، على خلفية أزمة اقتصادية حادّة رافقها انهيار احتياطي العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة المَحَلِّيّة (رُوبِيّة)، وارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى 10%، ولاقت الدّولة صعوبات في سداد الديون وتسديد قيمة الواردات، وأطيح بعمران خان وحكومته، يوم العاشر من نيسان/ابريل 2022، بدعم من الولايات ال ......





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