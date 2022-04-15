انطلاق انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين

2022/04/15 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ اليوم الجمعة، المؤتمر الانتخابي لنقابة الصحفيين العراقيين.وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر وحضرته “ايرث نيوز” إن “العديد من القضايا تحققت للصحفيين وأكثر من 10 آلاف قطعة أرض وزعت للصحفيين”، لافتاً الى أن “هناك تلكؤاً في توزيع قطع الأراضي في بغداد بسبب عدم وجود المساحات المطلوبة ،وتم […]

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