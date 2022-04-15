ابتلع غطاء زجاجة ماء بالخطأ.. شاهد لحظة إنقاذ معلمة لطفل من الاختناق

2022/04/15 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت الكاميرا المدرسية اللحظة التي أنقذت فيها معلمة في مقاطعة أورانج بولاية نيوجيرسي الأمريكية طالبًا في الصف الثالث عن طريق دفع الهواء من الصدر "مناورة هيمليك" بعد أن ابتلع الطفل غطاء زجاجة ماء عن طريق الخطأ وبدأ في الاختناق.

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