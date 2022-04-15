واشنطن تتهم قراصنة كوريين بسرقة عملات مشفرة بقيمة 620 مليون دولار

2022/04/15 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت واشنطن، أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بكوريا الشمالية، مسؤولون عن سرقة عملات مشفرة الشهر الماضي بقيمة 620 مليون دولار.وقالت السلطات الأمريكية، إن القراصنة الإلكترونيين سرقوا العملات المشفرة الشهر الماضي، عبر استهداف مستخدمين للعبة الفيديو الشهيرة “آكسي انفينيتي”.وتعد هذه العملية من أكبر الاختراقات في عالم العملات المشفرة، ما أثار شكوكا كبيرة تتعلق […]

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