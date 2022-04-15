السورجي: التحالف الثلاثي تشكل للاقصاء والتهميش وخلافاته الحالية ستطيح به

2022/04/15 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان التحالف الثلاثي تشكل لاجل الاقصاء والتهميش والحصول على المناصب، لافتا الى ان الخلافات داخل هذا التحالف واختلاف البرامج لاحزابه ستطيح به وتؤدي الى تشتته.وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان “البيانات المتبادلة بين الزاملي والحلبوسي والتناحر بين عزم وتقدم يؤكد ان التحالف الثلاثي هش وسيصيبه […]

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