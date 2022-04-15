الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة وتصاعد للغبار

2022/04/15 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة وتصاعداً للغبار.

يتبع..

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