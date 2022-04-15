2022/04/15 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الجمعة إنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه في مراجعة ربع سنوية مع تثبيت سعر السولار.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه (0.4087 دولار) للتر و8.75 جنيه للتر و9.75 جنيه على التوالي، اعتبارا من الساعة 0900 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.

وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر ترفع سعر البنزين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر ترفع سعر البنزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).