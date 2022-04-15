قرار جديد حيال قوة ضاربة تنتشر في ناحية ساخنة بديالى

2022/04/15 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الخميس، عن قرار جديد حيال قوة ضاربة تنتشر في ناحية ساخنة شمال شرق ديالى.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة(30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله احمد في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "وفق المعلومات الواردة الينا فأن وجود فوج الرد السريع في ابي صيدا سيبقى الى نهاية 2022 للضرورة الامنية، خاصة وانها قوة ضاربة اثبتت كفائتها في مواجهة التحديات داخل الناحية".

وأضاف أن "ابي صيدا تشهد تحديات متعددة ابرزها النزاعات العشائرية التي لم تحل حتى الان ووجود الرد السريع امر بالغ الاهمية من اجل تفادي أي خروقات خاصة في مركز الناحية وقراها"، مبينا أن "قرار خروج القوة او استبدالها مرهون بالموقف الامني بشكل مباشر".

وأشار الى أن "الرد السريع نجح في اعتقال العديد من المطلوبين الخطيرين في الاشهر الماضية واسهم في خفض الخروقات الى معدلات متدنية جدا واعطاء دفعة ايجابية للاستقرار واعادة فتح الاسواق".

وعانت ابي صيدا في السنوات الماضية من نزاعات عشائرية متكررة وتنامي موجة الاغتيالات ونزوح عشرات الاسر بسبب حالة عدم الاستقرار الامني.

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