طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار

2022/04/15 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة وتصاعداً للغبار.وذكر بيان للهيئة، تلقته “ايرث نيوز” أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى […]

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ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار أولاً على ايرث نيوز.

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