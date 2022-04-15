بعد الجدال مع الوليد بن طلال والتفاعل العالمي.. هل يمكن منع إيلون موسك من الاستيلاء على تويتر؟

2022/04/15 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عشرة أيام من الكشف عن أنه سيصبح أكبر مساهم في تويتر، قدّم إيلون موسك أغنى رجل في العالم عرضًا لشراء الشركة بشكل كامل.

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