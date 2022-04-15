2022/04/15 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

دان الأردن، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين فيه.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هيثم أبو الفول، في بيان: "ندين بأشد العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المصلين".

وشدد على أن "اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المصلين يعد انتهاكا صارخا، كما أنه تصرف مدان ومرفوض"، مطالبا السلطات الإسرائيلية "بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فورا".

وحذر من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى والمصلين.

المصدر: بترا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).