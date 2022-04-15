طقس العراق: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة بشكل يومي

2022/04/15 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة وتصاعداً للغبار.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع أنحاء البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ،فيما ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ،بينما لا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية”.

وبين أن “طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد”.

وأشار الى أن “طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون بين صحو الى غائم جزئي في عموم البلاد،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد”.

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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