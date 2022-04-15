نحو تحقيق أصلاح آقتصادي يمكن أعتماد - التنمية المستدامة - - عبد الجبار نوري

2022/04/15 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري توطئة : إن أوجاعنا وخيباتنا المأزومة ربما بقدم وعراقة هذا الوطن المستباح منذُ تأسيبسه المنحوس 1921 حتى المحتال (بريمر ) يدفعنا للبحث عن الخروج من الوحل الأمريكي ، أو ربما البحث عن تلك القشّة المنقذة بالأستعانة في أستنساخ بعض التجارب الأقليمية والدولية الناجعة في تغيير الحال .فثمة محض صدفة في سفرتي السياحية لدولة الأمارات وبالذات لدبي بتأريخ 1 أكتوبر2021 طلعت السلطة الرابعة (الأعلام ) وبج ......





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