ما تيسر من سفر الطيبة البصرية “جبار صبري العطية” - فاضل خليل

2022/04/15 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل المطر متواضع ..



والدخان مغرور[*] أن ثقافة وفنون العراق، تنهض من جروحها، وان المحن والعذابات هي التي أسست له أهم تجاربه الإبداعية، بدءا من أول احتلالاته، وما مر به من ويلات، مرورا بثورة العشرين وما أفرزته من إبداعات في الشعر والرواية والسينما والمسرح وسواها، وليس انتهاء بالاحتلال الأخير الذي أذاقنا الأمرين.



وما مسرح السبعينات بل وحتى الأمس القريب بنسبيته إلا ما يتمتع به المسرح العراق ......





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