كان ما هي الحدود التي يمكن تصورها لهذا العالم ؟, - عباس علي العلي

2022/04/15 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أول رحلة الإنسان في هذا الكوكب لم يكن خائفا ولا مترقبا بل كان يبحث عن مجمل قضايا شغلته عن فكرة نزوله هنا سواء كإنسان قادر على التبرير والتعليم أو غير ذلك , كان هم الغربة وسؤال كيف يمكن الأستمرار في هذا العالم الواسع منفردا , السؤال الأهم كان ما هي الحدود التي يمكن تصورها لهذا العالم ؟, وهل هناك فرصة حقيقية للتأقلم والمزاوجة بين واقعه الماضي وحاضره المجهول ؟, لا شيء كان يبشر بالخوف ولا منشأ حقيقي ل ......





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