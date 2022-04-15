عالية نصيف تحذر من قيام أمين بغداد بتخصيص أرض على ضفاف دجلة لإنشاء مجمع لسفارة الإمارات

2022/04/15 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من قيام أمين

بغداد بتخصيص قطعة أرض على ضفاف نهر

دجلة لإنشاء مجمع لسفارة الإمارات في

بغداد، داعيةً هيئة النزاهة والادعاء

العام الى التدخل واتخاذ الإجراءات

اللازمة بهذا الخصوص.

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