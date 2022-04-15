أطول عائلة في العالم حسب موسوعة

2022/04/15 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت عائلة أمريكية الحصول على لقب

أطول عائلة في العالم بعدما حصدت رقما

قياسياً لا يستطيع الكثيرون بلوغه

بمتوسط ارتفاع يبلغ 203.29 سم (6 أقدام و 8.03

بوصة).

تتكون العائلة وهي من ولاية مينيسوتا ،

غر

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