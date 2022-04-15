الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة عن كورونا

2022/04/15 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر

من يوم الخميس إن إجمالي عدد الأشخاص

الذين أصيبوا بشكل مؤكد بفيروس كورونا

بلغ أكثر من 500 مليون شخص.

يشار إلى أنه على مستوى العالم، وبحلول

مساء يوم الخميس، كان ه

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