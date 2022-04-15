الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب في أراضينا

2022/04/15 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الضربات الصاروخية ستزداد على كييف ردا على أي هجمات أو عمليات تخريب على أراضي روسيا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية إن “روسيا سترد على استفزازات الأوكرانية على أراضيها بضربات صاروخية جديدة على أهداف في كييف.واضاف أن “عدد وحجم الضربات […]

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