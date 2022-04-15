ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام

2022/04/15 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغااد

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الجمعة، ارتفاعا خلال الدورة الآسيوية.

حسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في ايار على USD106.51 للبرميل وقت كتابة الخبر، ارتفع بنسبة 2.17%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD107.61 للبرميل، النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD92.93 والمقاومة على USD107.00.

عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.39% للمتاجرة به على USD100.30.

في الوقت نفسه على نايمكس هبط سعر نفط برنت لشهر حزيران بنسبة 0.09% لتتم المتاجرة به على USD111.23 للبرميل, بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD4.72 للبرميل.

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