اطلاق مبادرة لانقاذ اهم روافد نهر دجلة

2022/04/15 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اطلقت مديرية ناحية بهرز في ديالى، اليوم الجمعة، مبادرة لانقاذ اهم روافد نهر دجلة.

وقال مدير ناحية بهرز (10كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "نهر ديالى وصل الى مرحلة حرجة جدا بعد انحسار 90% من مياهه"، مبينا أن "الجزء الاكبر من قرى حوض النهر ومنها بهرز تعاني من جفاف قاس قد يؤدي الى حركة نزوح هي الاكبر بعد 2003".

وأضاف أن "ادارة ناحية بهرز طرحت مبادرة لانقاذ نهر ديالى من خلال ايصال مياه دجلة اليه عبر انابيب مع محطات ضخ من مشروع اسفل الخالص كما حصل في محطة تعزيز نهر خريسان من اجل انقاذ الموقف".

وأشار الى أن "الخطوة ستؤدي الى انقاذ اكثر من 100 الف نسمة ناهيك عن مناطق زراعية تضم الاف الدونمات من البساتين خاصة الحمضيات"، لافتا الى ان "دعم دجلة لنهر ديالى بات ضرورة ملحة للتخفيف من وطاة الجفاف".

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