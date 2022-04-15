خطة صيفية مربكة بفعل شح المياه والرز في خطر.. العراق قد لاينتج سوى 40% من المادة الغذائية الرئيسية في مائدته

2022/04/15 | 11:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ترجح وزارة الموارد المائية ان يواجه العراق مشاكل مائية في الصيف المقبل، وستكون اولوية تامين المياه للشرب وسقي البساتين، اما لزراعة الاراضي والخطة الصيفية فسيكون التركيز نحو زراعة المحاصيل التي لاتستهلك الكثير من المياه.

مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، قال إن “مشكلة شح المياه مستمرة للسنة الثالثة على التوالي نتيجة نقص الإيرادات المائية”، مبيناً أن إدارة الوزارة لمنظومة الخزن في حوضي دجلة والفرات مكنت من إعطاء الأولوية لمياه الشرب والبساتين والتصاريف البيئية وخطة الزراعة الشتوية والصيفية للسنوات الماضية“.

وأوضح أنه “من المتوقع أن يشهد الصيف المقبل صعوبة، إلا أن المساعي مستمرة لتأمين مياه الشرب والبساتين، فضلاً عن إعداد خطة صيفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة من خلال الخزين المائي المتاح في السدود“.

وأضاف أن “مشروع ماء البدعة مؤمن، كون له الأولية بتأمين مياه الشرب في محافظتي البصرة والناصرية”، مشيراً الى “تأمين حصة سد حمرين، خاصة وأن شح المياه قاس في إيرادات نهر ديالى من جهة وقطع المياه من إيران من جهة أخرى مما تسبب بنقص في الخزين المائي للسد، إلا أن مستويات الخزين ذاتها للسنة السابقة وسيتم إدارة السدين حمرين ودربندخان بناء على الخزين المتاح وبما يؤمن استمرارية تأمين مياه الشرب وسقي البساتين لمحافظتي السليمانية وديالى“.

من جانب آخر أوضح حميد أن “الخطة الزراعية لموسم الصيف المقبل ستركز على المحاصيل التي تستهلك كميات مياه قليلة”، مؤكداً أن “وزارة الزراعة لديها مقترحات وسنعمل على تلبيتها ضمن الخزين الستراتيجي المتاح في السدود والخزانات”.

وعلى هذا الاساس، فمن المتوقع ان لايزرع العراق الشلب والرز في هذا الموسم، فيما ستكون مساحة الخطة الصيفية لا تتجاوز 3 ملايين دونم.

وبحسب تصريحات سابقة للوزارة فلا يمكن تقليص المساحة أكثر من ذلك، لأنه سيؤدي إلى التخلي عن بعض المحاصيل كالذرة الصفراء، والأرز الذي يصل لقرابة 500 ألف دونم، فضلا عن الخضر والمحاصيل الصيفية كالقطن والماش والسمسم بمساحات معدودة”.

ومن المتوقع ان يتم انتاج قرابة 450 الف طن من الرز في حال زراعة 500 الف دونم، فيما يستهلك العراق مليون طن من الرز سنويًا، مايعني انه في حال عدم تقليص الخطة سيسد المنتج المحلي 45% فقط من حاجة العراق، ويحتاج لاستيراد اكثر من 500 الف طن، اما اذا تم تقليص الخطة اكثر والتضييق على زراعة الرز بسبب مايستهلكه من كميات كبيرة من المياه، فسيتراجع الانتاج اكثر.

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