شاهد.. البابا يغسل أرجل سجناء في إيطاليا

2022/04/15 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام البابا فرنسيس ، الخميس بغسل أرجل عدد من السجناء ، داخل أحد السجون الإيطالية، كجزء من تقليد مقدس في ذكرى غسل الأرجل الذي يسبق الأحتفال بعيد الفصح، ضمن زيارة له إلى سجن تشيفيتافيكيا في إيطاليا.

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