خمسة قتلى في دونباس وانفجارات في جنوب كييف

2022/04/15 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة الأوكرانية ،اليوم الجمعة، إن خمسة أشخاص قتلوا في دونباس في شرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما سمع دوي انفجارات ليل الخميس الجمعة جنوب كييف لم تسبب أضرارا أو إصابات على ما يبدو.

ويشكل الاستيلاء على كل دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لروسيا على جزء منها منذ 2014، الهدف الأول للجيش الروسي منذ نهاية آذار/مارس.

وفي أكبر منطقة في دونباس، دونيتسك حيث “يدور القتال على خط المواجهة بأكمله” ، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح، حسب الرئاسة.

وقال المصدر نفسه إن لوغانسك المنطقة الأخرى في هذا القطاع الغني بالمناجم شهدت 24 تفجيرا أسفرت عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين.

وفي منطقة كييف “سُمع دوي انفجارات في قطاع فاسيلكيف (جنوب غرب كييف)”.



وبحسب تقرير يومي يستند إلى معلومات ترسلها السلطات الإقليمية اطلقت منظومة الدفاع المضاد للطائرات”.

وقال حاكم منطقة العاصمة أولكسندر بافليوك على حسابه على تلغرام إن صفارات الإنذار المضادة للطائرات أطلقت مرات عدة منذ مساء الخميس في منطقة العاصمة.

وعلى الرغم من انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف في نهاية آذار/مارس ما زالت صفارات الإنذار تنطلق من حين لآخر.

المصدر: AFP

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