روسيا ستكثف غاراتها على كييف ردا على هجمات داخل الأراضي الروسية

2022/04/15 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا ،اليوم الجمعة، أنها دمرت مصنعا للأسلحة في إحدى ضواحي كييف مؤكدة انها ستكثف ضرباتها على العاصمة الأوكرانية ردا على هجمات شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية “عدد ونطاق عمليات القصف الصاروخي التي تستهدف مواقع في كييف سيزداد ردا على كل الهجمات الإرهابية وعمليات التخريب التي ينفذها نظام كييف القومي في الأراضي الروسية” معلنة تدمير وحدة لانتاج صواريخ أرض-جو في مصنع فيزار.

المصدر: AFP

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