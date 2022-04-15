روسيا تؤكد أنها قتلت نحو ثلاثين من “المرتزقة البولنديين”

2022/04/15 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت روسيا ،اليوم الجمعة، أنها قتلت نحو ثلاثين “مرتزقة بولنديين” في ضربة شنتها في شمال شرق أوكرانيا فيما التوتر على اشده بين كوسكو ووارسو.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان “نتيجة للضربة، تمت تصفية وحدة من المرتزقة تابعة لفرقة عسكرية بولندية خاصة (..) في بلدة إيزيوميسك في منطقة خاركيف.



وقد تم القضاء على نحو 30 مرتزقة بولنديين”.

المصدر: AFP

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