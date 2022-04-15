الصين تخطط لتطوير مطار فضائي

2022/04/15 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ببذل الجهود للارتقاء بمركز إطلاق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان بجنوب الصين إلى معايير عالمية رائدة.وأدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات أثناء زيارته مركز “ونتشانغ” لإطلاق المركبات الفضائية.وأشاد الرئيس الصيني بسلسلة من بعثات الفضاء […]

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