تعرف على  أضرار الإفراط في تناول البروتين؟

2022/04/15 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا تخلو نشرة خاصة بالتغذية من الإشارة إلى أهمية إدماج البروتين في النظام الغذائي، خاصة إن أراد الشخص الحصول على عضلات رشيقة وكبح الجوع، وتحقيق غيرهما من المكاسب الصحية.ومع ذلك، لا يعلم البعض أن الإفراط في تناول البروتين قد ينطوي على أثار جانبية سلبية، قد تكون مفاجئة.وتشير معظم الأبحاث إلى أنه […]

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