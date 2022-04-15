قضية حيرت المحققين.. اختطاف امرأة إيرانية في كندا

2022/04/15 | 11:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبض ثلاثة رجال مسلحين كانوا يتنكرون بزي ضباط شرطة على امرأة تبلغ من العمر 37 عاما في إحدى ضواحي بلدة كندية صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

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