زيلينسكي ينبه من هجوم روسي وشيك بدونباس

2022/04/15 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي ،اليوم الجمعة، من نوايا روسية لاستهداف دونباس بشرق البلاد، بما يشمل أيضا مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع عدة.

وشدد على أنه خلال 51 يومًا من العمليات الروسية الواسعة النطاق، أظهرت القوات الروسية أن هدفها الرئيس هو اقليم دونباس.



وأضاف أن تلك المنطقة هي التي تريد موسكو تدميرها في المقام الأول، بكل الذين أوقفوا تقدم قوافل العتاد العسكري الروسي والذين أظهروا أن السفن الروسية يمكن أن تسقط إلى القاع، في إشارة إلى الطراد الحربي موسكفا.

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