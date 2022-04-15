دولة القانون ترد على نوايا تشكيل كتلة أكبر من المستقلين والتوجه لحل البرلمان - عاجل

2022/04/15 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، اليوم الجمعة، على دعوات حركة امتداد لتشكيل كتلة اكبر والتوجه لحل البرلمان.وقال كسار في تصريح لوكالة (بغداد اليوم) ان "الكتل المؤثرة في المشهد السياسي هي الكتل الكبيرة الشيعية والسنية والكردية، اما المستقلين فليس بامكانهم تشكيل كتلة اكبر واتخاذ قرارات تغير مجرى العملية السياسية".وأضاف ان "المستقلين يمكنهم تغيير المعادلة السياسية فقط حينما يكون تحالفهم مع الكتل الكبيرة، اما غير ذلك فلا يمكن ان يكون لهم تأثير".

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