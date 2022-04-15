تحت القصف الروسي المستمر.. متطوعون يخاطرون بحياتهم لتوصيل الطعام والإمدادات

2022/04/15 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقع مدينة سيفيرودونتسك في أقصى شرق البلاد وهي واقعة تحت السيطرة الأوكرانية..ويتم قصفها يوميًا.

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