محافظ نينوى يعلن قرب إنجاز أطول جسر في العراق

2022/04/15 | 12:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الضوء الأخضر للبدء بإعادة تأهيل مطار الموصل، فيما أحصى عدد المشاريع المنفذة في المحافظة.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع التي يتم العمل عليها الآن، هي بناية البلدية التي تتكون من أكثر من 12 طابقاً في مركز المدينة ضمن الساحل الأيمن، إضافة الى دائرة الكهرباء ومحطة القطار وسوق الأربعاء"، مشيراً إلى أن "العمل في هذه المشاريع لا يزال مستمراً".وأضاف أن "مشروعي دائرة الاتصالات والبطاقة الوطنية ستجري إحالتهما للتنفيذ"، لافتاً الى أنه "تم بناء العديد من الدوائر الرسمية من تخصيصات المحافظة فضلاً عن بناء أكثر من 7 مستشفيات في داخل وخارج الموصل، بعضها أنجز والبعض الآخر قيد الإنجاز". وتابع أن "طموح المحافظة هو البدء بمطار الموصل بعد أن تم الحصول على موافقة رئيس الوزراء الذي أعطى الضوء الأخضر لإعادة تأهيل المطار "، موضحاً أن "الأقضية والنواحي مخدومة بنسبة أكثر من 80%، وستكون مخدومة بنسبة 100%، من خلال الأموال المجمدة وخطة العام 2022".وأكد أن "الطريق بين نينوى ومحافظتي أربيل ودهوك تمت إعادة تأهيله، أما الطريق مع بغداد فقد بقيت مسافة تعمل عليها وزارة الإسكان بين الموصل ومنطقة القيارة أي بنحو 50 كم، وبذلك يكون الطريق مكتملاً".وذكر أن "مداخل المدينة الخمسة، شارفت بعضها على الانتهاء ومنها من ستكتمل في غضون ثلاثة أشهر"، مبيناً أن "جسر القوير شارف الآن على الانتهاء ولم يبق سوى اكسائه، والذي يعد أطول جسر في العراق بأكثر من كيلومتر ونص الكيلومتر، أما جسر السلامية الجديد الذي تم استحداثه مؤخراً جنوب مدينة الموصل، فإن العمل جار فيه ونسبة إنجازه تجاوزت الـ50%".وأوضح أن "الجسر الخامس تعمل عليه شركة مصرية، والجسر الرابع تعمل عليه شركة تركية "، لافتاً الى أن "هناك مشاريع كثيرة في الأقضية والنواحي والقرى، منها بناء أكثر من 320 مدرسة خلال هذا العام".وبين أن "أكثر من 92 مدرسة سيتم بناؤها في المحافظة ضمن القرض الصيني، ونأمل بالقرض الصيني الثاني بناء مدارس عديدة"، مشيراً الى أنه "تمت إضافة أبنية مدرسية أخرى ضمن خطط المحافظة".

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