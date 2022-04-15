جونسون يدافع عن قرار إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

2022/04/15 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رواندا بأنها واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم، بعد تعرض حكومته للانتقاد إثر قرارها إرسال طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا.و قال جونسون في تصريح من مطار كنت، “أريد فقط أن أقول شيئا عن رواندا، لأنني أعتقد أن هناك خطرا من التنميط هنا..لقد […]

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