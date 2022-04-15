الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية حول تايوان

2022/04/15 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن الجيش الصيني أجرى تدريبات عسكرية حول تايوان، ردا على زيارة أعضاء في الكونجرس الأميركي، الى تايوان

وذكر متحدث باسم قيادة الجيش الشرقي الصيني، أن التدريبات تستهدف إشارة خاطئة أرسلتها الولايات المتحدة بشأن تايوان.

بدأ أعضاء في الكونجرس الأميركي، زيارة رسمية إلى تايوان، رغم تحذيرات صينية من هذه الخطوة.

وقال السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن تايوان مركز التكنولوجيا وبلد ذو أهمية عالمية، وأمنها له تأثير عالمي.

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