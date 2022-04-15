إصابات كورونا تتخطى حاجز نصف مليار والولايات المتحدة في الصدارة

2022/04/15 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطت حصيلة الاصابات العالمية بفيروس كورونا حاجز 500 مليون اصابة وفق أحدث البيانات.

وأظهر أحدث احصاء ان عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل الى ستة ملايين وخمس مئة وستة وثمانين ألفا ومئة وست واربعين حالة وفاة مقابل ارتفاع مجمل عدد الاصابات الى خمس مئة مليون ومئتي ألف اصابة منذ ظهور الفيروس لأول مرة نهاية العام الفين وتسعة عشر.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة العالمية للوفيات والاصابات بالفيروس وتلتها كل من الهند والبرازيل في حين جاء العراق أولا في صدارة الدول العربية وبالمرتبة الاربعين على المستوى العالمي.

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