2022/04/15 | 12:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشر اخبار المنتصف من وان نيوز ليوم الجمعة 2022/4/15 | رياض الياس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: COb_kpmnizg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | نشر اخبار المنتصف من وان نيوز ليوم الجمعة 2022/4/15 | رياض الياس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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