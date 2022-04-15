مصر.. زيادة جديدة في سعر البنزين

2022/04/15 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الحكومة المصرية الجمعة، أسعار الوقود بنحو ثلاثة بالمائة، مع تصاعد الضغوط التضخمية العالمية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

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