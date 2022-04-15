لحل أزمة الاختناقات المرورية.. توجه لنقل جميع المؤسسات الحكومية إلى موقع موحد في بغداد - عاجل

2022/04/15 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع انشاء عاصمة بغداد الإدارية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة ( لبغداد اليوم ) ان "الوزارات ودوائر حكومية ستنقل لمكان العاصمة الإدارية ماسيسهم بسحب الازدحامات من مركز العاصمة حيث سيتوجه المواطن للعاصمة الإدارية لمراجعة اكثر من وزارة بمكان واحد وممكن وضع مركبته في احد الكراجات الكبيرة التي ستنشأ ضمن مشروع العاصمة".وبين الهنداوي ان "مشروع العاصمة الإدارية سيراعي آليات انشاء البنايات وفق الحداثة التي وصل إليها المجتمع وسيكون معلم كبير بالعاصمة وستكون تلك البنايات ايضا صديقة للبيئة وعليه فأن هذا المشروع الذي هو قيد الدراسة سيتم العمل عليه لغرض حصر الوزارات والدوائر المهمة في مكان واحد خارج مركز العاصمة بالقرب من مدينة بسماية ماسيسهل على المواطن مراجعة اكثر من وزارة ودائرة في مكان واحد عكس اليوم الذي ينتقل فيه من هذه الوزارة او تلك لاكمال معاملته وسط الازدحام الكبير".

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