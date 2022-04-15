إيطاليا تدرس إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا

2022/04/15 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت صحيفة “La Repubblica” أن إيطاليا تدرس احتمال إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا.وكتبت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن توقيع قرار بهذا الخصوص قد يتم في الأسبوع القادم، وسيضم بندا حول تخصيص أموال إضافية لتنفيذ هذا الهدف.ودققت أن القرار، وهو الثاني من نوعه، لا يتطلب موافقة برلمان البلاد عليه، إذ أن البرلمان كان […]

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