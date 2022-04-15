منتصف الشهر المقبل.. محطة تنتج 10% من طاقة العراق الكهربائية ستدخل الخدمة

2022/04/15 | 12:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد وزير الكهرباء المكلف عادل كريم، اليوم الجمعة، ادخال محطة واسط الحرارية الى الخدمة منتصف الشهر المقبل، والتي تنتج اكثر من 2.5 غيغا واط، وهو مايمثل اكثر من 10% من انتاج العراق للطاقة.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الكهرباء المكلف تفقد، محطة كهرباء واسط الحرارية وبرفقته مدير عام إنتاج المنطقة الوسطى علي أحمد حسن ،ووفد من المديرين العامين والمستشارين”.

وأضاف أن”الوزير استهل الزيارة بإجراء جولةٍ ميدانيةٍ بين أروقة المحطة، واستعلم عن آلية عمل وصيانات المحطة التي تغذي المنظومة الوطنية بـ( 2540 ميگاواط ) ، خاصة صيانة الوحدة التوليدية الأولى ، وفحص محامل التورباين للوحدة السادسة التي سترفد المنظومة بـ( 610 ميگاواط ) ، وآلية تشغيل الوحدة الخامسة بطاقة (310ميگاواط ) المنجزة من قبل ملاكاتنا الوطنية” .

وتابع أن”الوزير اطلع على واقع عمل غرف السيطرة، وآلية صيانة مسخنات الهواء وجاهزية البويلر في الوحدة التوليدية الثانية ، ومتابعة تشغيل الوحدة الرابعة بميزات الكفاءة والطاقة ومراعاة ربطها بالمنظومة بعد مراقبة تردداتها، مطلعاً “في الوقت ذاته على الدورة الكاملة لعمل وحدات المعالجة ودورات التبريد والمياه والهيدروجين ،

وصيانات المراجل التي تحتاج الى إدامة بفعل عمليات احتراق الغازات وبفعل الحرارة ،والتي أنجزت بنسبة 80٪؜ ، التي ستدخل الخدمة خلال منتصف الشهر الخامس القادم” .

ووجه كريم “بضرورة ضغط السقوف الزمنية لكافة الصيانات الجارية ، وأهمية الوقوف على مدى كفاءة المشغلين من الملاك والعقود على حد سواء ، مع التوجه نحو تدريب ملاكات محطة صلاح الدين الحرارية في الزبيدية ، وزجهم في ورش التشغيل”.

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