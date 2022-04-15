“ميزات مهمة” منتظرة في ساعة أبل الجديدة.. تعرف عليها

2022/04/15 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… إذا سارت الأمور كما ينبغي، ينتظر أن تطرح شركة “أبل” الأميركية ساعتها الجديدة “أبل واتش 8″، خلال مؤتمرها السنوي في سبتمبر المقبل.وقال موقع “تي 3″، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إن الساعات الذكية الأخرى تفوقت على أبل في مجموعة من الخاصيات، الأمر الذي سيجعل الشركة الأميركية العملاقة تسعى جاهدة للحاق بالركب ولما لا […]

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