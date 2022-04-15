2022/04/15 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة مبالغ مالية كبيرة من خزانة أحد المطاعم.

وقالت المديرية في بيان ان فريق العمل في قسم مكافحة أجرام كركوك تلقى بلاغا حول سرقة مبلغ 270 ألف دولار اميركي عبر قيام المتهمين بكسر الخزانة داخل المطعم مبينة ان فريق العمل تمكن من خلال متابعة كامرات المراقبة وتتبع أثر المجرمين من القبض عليهما خلال اربع وعشرين ساعة وضبط المبالغ المسروقة وأعادتها الى صاحبها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. القبض على متهمن سرقا 270 ألف دولار من أحد المطاعم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. القبض على متهمن سرقا 270 ألف دولار من أحد المطاعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).