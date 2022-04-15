2022/04/15 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن تشهد الأيام المقبلة انسحابات فردية أو جماعية من تحالف إنقاذ وطن، لأسباب كثيرة.

وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على الوساطات الخارجية، لكن بالنهاية سيكون هناك توافق سياسي داخلي ينهي الأزمة، مشيراً الى ان التيار الصدري ما زال يرفض أي حوار مع قوى الإطار التنسيقي، وهذا هو السبب الرئيسي في الانسداد السياسي الحالي.

واعرب عن اعتقاده أن هناك قوى ستتجه نحونا بالنهاية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار يتوقع انسحابات جماعية وفردية من التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار يتوقع انسحابات جماعية وفردية من التحالف الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).