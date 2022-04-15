ريبين سلام: موقف أربيل من التحالف الثلاثي ثابت

2022/04/15 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي ريبين سلام أن حزبه متمسك بالتحالف الثلاثي، ورفض ضغوطاً سابقة مورست عليه من جهات خارجية وداخلية.

وقال إن موقف أربيل من التحالف الثلاثي ثابت، ولا يوجد احتمال، ولو بسيط، للانسحاب منه، مضيفاً ان الكرد ليسوا جزءاً من الخلاف الشيعي ـ الشيعي، بل عملنا خلال الفترة الماضية على حل هذا الخلاف.

وشدد على أن تحالف انقاذ وطن لا يمثل تهديداً لأمن أي دولة جارة للعراق، بل هو يسعى إلى تشكيل حكومة قوية تحفظ سيادة العراق وهيبته.

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