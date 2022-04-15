الاقليم يرفض مقترحا بانشاء شركة للإشراف على عمليات بيع النفط

2022/04/15 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الفريق المفاوض من قبل اقليم كردستان مع بغداد حول ملف النفط عبد الحكيم خسرو، عن رفض الاقليم مقترحا قدمته الحكومة الاتحادية.

وقال خسرو في تصريح عقب انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات بين الطرفين ان وفد الاقليم رفض مقترحا قدمته وزارة النفط الاتحادية بانشاء شركة تتولى الاشراف على عمليات بيع النفط وتكون عائديتها لبغداد مبينا ان وفد الاقليم اقترح بالمقابل انشاء شركة تعود ملكيتها لأهالي الاقليم على ان يتم تنظيم تلتزم كامل الالتزامات في إطار عمل هذه الشركة

وأضاف خسرو ان وفد الاقليم اتفق في وقت سابق مع بغداد على ان لا يكون التفاوض في ملف تصدير نفط الاقليم على حساب الموازنة ومستحقات أهالي كردستان.

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