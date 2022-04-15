وصول أكثر من 800 ألف من سكان دونباس وأوكرانيا إلى روسيا

2022/04/15 | 12:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت السلطات الروسية إن عدد الأشخاص الذين وصلوا روسيا من منطقة دونباس وأوكرانيا بلغ أكثر من 808 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل.وقال مصدر روسي: “إجمالا، لغاية اليوم 15 أبريل، وصل أكثر من 808 آلاف شخص إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل” منوها […]

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