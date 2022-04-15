بينها توفير الزيوت وتراخيص للسجائر.. الصناعات الغذائية تفتح تسعة ملفات رئيسة

2022/04/15 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد سليمتصوير: حسين عمارأعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية أحد تشكيلات وزارة الصناعة، اليوم الخميس،عن الاتفاق مع شركة روسية لتأمين نحو 15 ألف طن من مادة الزيت لسد الحاجة المحلية، وفيما أشارت إلى توجهها لمنح تراخيص عالمية للسجائر، أكدت وضع خطة لخفض أسعار منتجاتها.وقال مدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية موفق عبد الحافظ في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك شراكة بين الصناعات الغذائية وشركة روسية لصناعة الزيوت، حيث ستؤمن للعراق قريباً من 10 آلاف الى 15 الف طن من تلك المادة خلال الفترة التسويقية"، مبينا أنه "خلال الايام القادمة سوف تصل الدفعة الاولى من الزيوت وستجرى عليها عمليات التصفية والتعبئة حتى تصل الى الاسواق المحلية وتدعم نزول الاسعار".وذكر أن "الازمة الروسية الاوكرانية كانت سببا رئيسا دفع لارتفاع اسعار هذه المادة".تعاون حكومي وبخصوص مديات التعاون الحكومي، أوضح مدير عام المنتوجات الغذائية، "بعد ازمة الزيوت طلبت وزارة التجارة التعاون بشان موضوع تلك المادة، وقدمنا وجه التعاون الذي من الممكن تقديمه، اذ تم عقد اجتماعات مع الجانب الروسي وتمكنا من الاتفاق على توفير كمية من الزيوت للمساعدة في السيطرة على الازمة وتخفيض الاسعار او الحفاظ على الاسعار الموجودة دون زيادتها وسيتم توقيع العقود في الايام القريبة المقبلة".أنتاج المواد الأولية وأكد عبد الحافظ أن "المباحثات مع القطاع الخاص مستمرة لاعادة المصافي الخاصة بانتاج المواد الاولية"، موضحا أن "الشركة اتجهت باتجاه تغيير الصيغة القياسية للمنتوج (الفورملة) والتي من خلالها يمكن الاستغناء عن المواد الاولية المستوردة الامر الذي سيقلل من التكاليف اذ سيتم الاستعانة بمواد اولية محلية للسيطرة على المنتج والسوق".وتابع أن "هذا الامر بحاجة الى تضافر جهود القطاعين العام والخاص للوصول الى نتائج مرضية تفيد المستهلك العراقي".المنتج الوطني وأكد مدير عام الشركة خلال المقابلة أن "منتوجات الصناعات الغذائية رصينة وتخضع لفحوصات وتحاليل مختبرية دقيقة وتفوقت بكفاءتها على مثيلاتها من المنتجات الاجنبية في الاسواق المحلية وذلك بشهادة جهاز التقييس والسيطرة النوعية"، مشيراً إلى "اتخاذ خطوات ايجابية بشأن عمليات التغليف والشكل الخارجي والتي ستطرح بالاسواق قريبا".زيادة الإنتاج وتابع عبد الحافظ أن "زيادة الانتاج مرتبطة بزيادة الطلب وأن الطلبات على المنتج في ازدياد مستمر ولكن فتراتها متباعدة اما بخصوص الطلبات من دوائر الدولة فإنها موجودة ولكن عدم اقرار الموازنة سبب ارباكا كبيراً في عملية التسويق لتلك الدوائر".منافسة السوق وأسعار المنتجاتوبالحديث عن منافسة الاسواق المحلية واسعار المنتجات بين عبد الحافظ أن "المواصفة العراقية من اعلى المواصفات الموجودة في المنطقة وبالنهاية تنعكس الجودة على السعر والذي من المفترض أن يكون متاحا للجميع"، مبينا أنه "في الوقت الحاضر تم عمل خطة طموحة للحفاظ على الكلفة وخفض الاسعار وذلك من خلال طرح منتجات جديدة".سعر الصرف وأوضح أن "ارتفاع سعر صرف الدولار ستكون له فائدة للصناعة العراقية بحال كانت المواد الاولية محلية وأن اغلب موادنا الاولية يتم استيرادها من الخارج في الوقت الراهن، لذا فإن ارتفاع سعر الصرف أثر على اسعار تلك المواد المستوردة"، مشيرا الى أن "الشركة حاولت وضع صيغة قياسية جديدة للمنتوج على اساس عدم استخدام مواد اولية مستوردة والاعتماد على المحلية".من جهتها، قالت مدير مصنع المأمون التابع للشركة العامة للمنتوجات الغذائية فاتن شيرزاد في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع منتجاتنا تخضع للمواصفات العراقية ومثال على ذلك مصنع المأمون الذي يخضع لنظام الايزو 9001 لسنة 2015 اذ يحدد هذا النظام العمل وفق معاير وخطط رصينة"، مبينة أن وزارة الصناعة تعتمد على معاير عالمية في منتجاتها وأن اغلب المواد الاولية الداخلة في صناعة المنظفات ومشتقاتها هي من مناشئ عالمية رصينة".استثمار ناجح وأضافت شيزراد خلال المقابلة أن "قطاع السجائر من انجح الاستثمارات التي حدثت في الشركة"، مؤكدة "اضافة ماركات جديدة بالاضافة الى سومر مثل مربد واليكنس والمباحثات جارية لاخذ تراخيص من شركات عالمية للحصول على الامتياز منها والعمل على علاماتهم التجارية في مصانع الشركة".الخطوط الإنتاجية وأوضحت شيرزاد أن "الخطوط الانتاجية للمصانع قديمة وبدأ العمل منذ عامين لتحديث تلك الخطوط ورفدها بتقنيات حديثة وبالفعل تم ذلك من خلال اضافة تقنيات متطورة تركية المنشأ لانتاج المنظفات السائلة وهي ذات طاقات تصميمة عالية"، مبينة أنه "في العام الماضي تم تحديث خط خاص بمادة النشا والكاستر فضلا عن تحديث الخطوط الخاصة لمستحضرات التجميل والمعقمات والمنظفات والصوابين".وتشكلت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية بشكلها الحالي بتاريخ 1/1/2016 بعد دمج الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ومنتجات الألبان وصناعة السكر وشركة التبوغ والسكائر.وتختص الشركة العامة للمنتوجات الغذائية بإنتاج الدهون الصلبة والزيوت السائلة والصوابين والمنظفات بانواعها ومستحضرات التجميل فضلا عن الالبان ومشتقاتها والسكر بانواعه والمنتجات العرضية والتكميلية والتبوغ والسجائر بانواعها.

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