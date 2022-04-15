إيلون ماسك يستخدم رمزا سريا في عرض شراء “تويتر”

2022/04/15 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تضمن عرض رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، شراء موقع “تويتر” بشكل كامل مقابل 43 مليار دولار، “رمزا سريا”، قد يكون مرتبطا بمادة “الماريخوانا” المخدرة.العرض الذي قدمه ماسك، رئيس شركة “تسلا”، لمجلس إدارة منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمن سعرا محددا يبلغ 54.20 دولار للسهم الواحد نقدا، للحصول على الملكية الكاملة لشركة تويتر.إلا أن […]

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